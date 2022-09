Tottenhami e Atletico Madrid bëjnë detyrën ndaj Marseille dhe Porto Tottenhami dhe Atletico Madridi e kanë bërë detyrën duke i fituar ndeshjet e para në kuadër të fazës së grupeve të Champions League ndaj Marseille dhe Porto. Spurs fituan me rezultat 2-0, falë golave të Richarlison në minutat 76’ dhe 81’. Marseille luajti me një lojtar më pak, pas përjashtimit me të kuq të Membas…