Totaj për Qeverinë: S’na ka përkrahur, do ishim mirënjohës nëse s’do na bënin probleme
Kryetari i Prizrenit, Shaqir Tot ka akuzuar qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti, duke thënë se kjo e fundit s’i ka përkrahur ata.
Totaj, ka thënë edhe se, edhe bizneset kanë ‘’ankesa të jashtëzakonshme’’ duke fajësuar qeverinë.
‘’Na kishim me kane mirënjohës mos me na bë probleme, se përndryshe përkrahje s’kemi pas. Nuk ka pas përkrahje po thuajse zero. Unë e konfirmoj qeto, besoni që ankesat e tyne [ bizneseve ] janë të jashtëzakonshme. Na nuk dorëzohemi, por na e kemi obligim me identifiku çështjen. Du me dhanë edhe një shembull absurditetit, sot u tha edhe terminali i fundit u bë i shtetit, kjo ish deshtë me kanë e kundërta. Na e dimë në perëndim ku ka pas konkurrencë ka pas zhvillim’’, ka deklaruar ai.