Totaj për Qeverinë: S’na ka përkrahur, do ishim mirënjohës nëse s’do na bënin probleme

20/03/2026 21:00

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Tot ka akuzuar qeverinë e udhëhequr nga Albin Kurti, duke thënë se kjo e fundit s’i ka përkrahur ata.

Totaj, ka thënë edhe se, edhe bizneset kanë ‘’ankesa të jashtëzakonshme’’ duke fajësuar qeverinë.

‘’Na kishim me kane mirënjohës mos me na bë probleme, se përndryshe përkrahje s’kemi pas. Nuk ka pas përkrahje po thuajse zero. Unë e konfirmoj qeto, besoni që ankesat e tyne [ bizneseve ] janë të jashtëzakonshme. Na nuk dorëzohemi, por na e kemi obligim me identifiku çështjen. Du me dhanë edhe një shembull absurditetit, sot u tha edhe terminali i fundit u bë i shtetit, kjo ish deshtë me kanë e kundërta. Na e dimë në perëndim ku ka pas konkurrencë ka pas zhvillim’’, ka deklaruar ai.

Artikuj të ngjashëm

March 20, 2026

AKSK: Angazhim i përbashkët me SHBA për t’u përballur me sulmet...

March 20, 2026

Vendimi për ish-krerët e UÇK-së, trupi gjykues nis takimet

March 20, 2026

Ministri i Jashtëm iranian: Starmer po vë në rrezik jetët britanike

March 20, 2026

Ambasadori gjerman: Kosovës i duhen institucione stabile për të çuar përpara...

March 20, 2026

Franca sekuestron një anije me naftë në Mesdhe, Macron: I përkiste...

March 20, 2026

Tension midis Trump dhe Netanyahu, kjo është arsyeja

Lajme të fundit

AKSK: Angazhim i përbashkët me SHBA për t’u...

Vendimi për ish-krerët e UÇK-së, trupi gjykues nis takimet

Ministri i Jashtëm iranian: Starmer po vë në rrezik jetët britanike

Flet avokati i Gjestit: S’ka masa kufizuese e...