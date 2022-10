Tomori nuk e di nëse do të festojë në rast se i shënon Chelseat: Do të shohim Fikayo Tomori ka dalë në konferencë për shtyp, para ndeshjes ndaj Chelsea. Milan dhe Chelsea do të përballen në kuadër të Champions League, në kuadër të fazës së grupeve. Para ndeshjes, mbrojtësi anglez, ish-lojtar i Chelsea, Tomori, është pyetur nëse do të festojë në rast se i shënon ‘Bluve’. “Chelsea është skuadër e shkëlqyer, me…