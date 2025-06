Tirana me masa të rrepta për ndeshjen Shqipëri-Serbi

Policia e Shtetit ka njoftuar se do të ndërmarrë një sërë masash të sigurisë për ndeshjen e futbollit mes Shqipërisë dhe Serbisë që mbahet të shtunën në stadiumin “Arena Kombëtare” në Tiranë, ndërkohë që Federata Shqiptare e Futbollit tha se pret nga tifozët që ta mbështesin Kombëtaren në mënyrë korrekte dhe sportive dhe të mos e shohin këtë ndeshje si “luftë”.

Shqipëria dhe Serbia janë pjesë e Grupit K për ndeshjet kualifikuese në Kampionatin Botëror 2026, së bashku me Letoninë, Andorrën dhe Anglinë. Aktualisht, Shqipëria ka 3 pikë dhe është e dyta në këtë grup, ndërkaq Serbia nuk ka asnjë pikë.

Policia shqiptare njoftoi se në kuadër të planit të hartuar për të ofruar siguri për këtë ngjarje, ajo do të kryejë kontrolle të rrepta të të gjithë personave që do të hyjnë në stadiumin në Tiranë, për të parë nga afër ndeshjen kualifikuese për Botëror.

Ajo tha se kjo do të bëhet me qëllim që tifozët të mos fusin në stadium banderola me përmbajtje raciste, të fishekzjarrëve, flakadanëve, lëndëve piroteknike e të tjera.

“Gjithashtu, apelojmë për qytetarët që të mos ngrenë dronë në perimetrin e sigurisë [përreth stadiumit ‘Arena Kombëtare’], sepse do të rrëzohen, pasi Policia e Shtetit do të përdorë pajisje antidronë”, thuhet në njoftim.

Në një ndeshje mes Shqipërisë dhe Serbisë të zhvilluar në Beograd më 2014, ndeshja ishte ndërprerë pasi një dron me flamurin e “Shqipërisë së Madhe”, hyri në stadium, gjë që shkaktoi përleshje mes futbollistëve në stadium, dhe thirrje nacionaliste të serbëve kundër shqiptarëve.

Teksa tregoi për planin e saj, Policia e Shtetit u bëri thirrje tifozëve që gjatë ndeshjes së futbollit t’i respektojnë ligjet.

Duke u thirrur në Kodin Penal të Shqipërisë, Policia ua kujtoi qytetarëve se hyrja në fushën e gjelbër gjatë lojës është vepër e dënueshme me gjobë, apo me burgim deri në tre muaj. Po ashtu, u tha se hedhja e sendeve të forta në fushë apo në drejtim të njerëzve dhe përdorimi i mjeteve piroteknike janë të dënueshme nga gjashtë muaj deri në tre vjet burgim.

“Legjislacioni penal shqiptar e konsideron vepër penale, goditjen apo çdo vepër tjetër dhune, ndaj sportistit, trajnerit, arbitrit, ndërmjetësit sportiv, për shkak të veprimtarisë sportive, dhe i dënon me burgim nga një deri në tre vjet. Kjo vepër, kur kryhet në ambiente sportive, më shumë se një herë, apo nga drejtues apo anëtarë të klubeve sportive, dënohet me burgim nga një deri në pesë vjet”, tha Policia e Shtetit.

“Tifozat Kuq e Zi” s’do të jenë në stadium

Disa ditë para mbajtjes së kësaj ndeshjeje, grupi zyrtar i mbështetësve të Shqipërisë, i njohur si “Tifozat Kuq e Zi” njoftoi se nuk do të jetë i pranishëm në stadium, për shkak të pakënaqësisë me Federatën Shqiptare të Futbollit (FSHF).

“Tifozat Kuq e Zi” përmes një reagimi në Facebook më 2 qershor, thanë se kësaj radhe nuk kanë blerë fare bileta, duke kritikuar mënyrën e shitjes së biletave.

“Ndryshe nga ndeshjet e mëparshme ku anëtarët tanë u organizuan për të siguruar bileta në sektorin tonë tradicional, këtë herë nuk morëm pjesë në farsën e organizuar me pretekstin e një ‘shorti’ të rremë. Ky sistem, i ndërtuar për të garantuar bileta për agjencitë turistike dhe më pas për të ushqyer pazaret e zakonshme, është thellësisht i padrejtë dhe i papranueshëm”, u tha në reagimin e grupit të tifozëve.

Ky grup, po ashtu, u ankua për çmimin e lartë të biletave për këtë ndeshje, duke thënë se ato variojnë nga 150 deri në 1.000 euro.

“Absurdi i kësaj ndeshjeje qëndron te hipokrizia e vazhdueshme e FSHF-së, e cila predikon gjithpërfshirje, por në realitet përjashton tifozët e vërtetë, ata që e kanë ndjekur Kombëtaren për më shumë se 21 vite”, thanë “Tifozat Kuq e Zi”.

Kreu i FSHF-së, Armando Duka, gjatë një paraqitjeje në emisionin Opinion në TV Klan, tha se ka pasur interesim të madh për blerjen e biletave për këtë ndeshje. Ai mbrojti sistemin e shitjes së biletave përmes shortit, duke argumentuar se “të gjithë duhet të kenë shanse të barabarta për të qenë në stadium”.

“Kjo padyshim ka sjellë një lloj pakënaqësie, pasi në të shkuarën u kemi dhënë disa grupimeve bileta të grupuara. Tashmë kemi vendosur që, si të gjitha federatat e tjera të Evropës, t’i shpërndajmë në mënyrë të barabartë për të gjithë, sepse në fund të fundit ne e konsiderojmë që të gjithë ata që vijnë në stadium janë një grupim që mbështet ekipin kombëtar”, tha Duka.

Duka e pranoi se kjo ndeshje kualifikuese kundër Serbisë po përcillet me emocion dhe tension.

“Nuk besoj që është thjesht nga incidenti që ndodhi në Beograd. Ka shumë ngarkesë dhe emocion. Përpiqemi shumë që ta ç’dramatizojmë situatën brenda skuadrës”, tha ai.

Kreu i FSHF-së tha se pret që tifozët ta mbështesin Shqipërinë në mënyrë korrekte dhe sportive.

“Mesazhi është që vërtet ta jetojnë si një ndeshje futbolli. Mos ta shohin si luftë. Kualifikimi në Botëror është një rrugëtim shumë i vështirë që në short”, tha Duka.

Incidente në këtë ndeshje nuk pret as përzgjedhësi i përfaqësuese të Serbisë në futboll, Dragan Stojkoviq.

Në fillim të kësaj jave, ai deklaroi se ndeshja kundër Shqipërisë është shumë e rëndësishme për rrugëtimin e Përfaqësueses serbe drejt Botërorit.

“Është vetëm një ndeshje futbolli, janë miqtë tanë sportivë, dikush me të cilin do të organizojmë Kampionatin Evropian për të rinj. Shkojmë atje për të garuar në mënyrë sportive, pa asnjë interesim për çështje politike”, tha ai.

Pikërisht për organizimin e përbashkët nga Shqipëria dhe Serbia, të Kampionatit Evropian për nën 21-vjeçarët, “Tifozat Kuq e Zi” janë përplasur me FSHF-në.

Vitin e kaluar, kur FSHF-ja njoftoi se do të bashkonte forcat për organizimin e këtij Kampionati më 2027, “Tifozat Kuq e Zi” kërcënuan se do të ndërprisnin mbështetjen për kombëtaren shqiptare të futbollit, për shkak të këtij organizimi./REL/