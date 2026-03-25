Sejdiu për VV-në: Prapë do ta dërgojnë ndonjë pyetje në Gjykatë Kushtetuese
Opinionisti Dardan Sejdiu sonte në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova ka folur lidhur me vendimin e Gjykatës Kushtetuese për dekretin e Presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit. Ai u shpreh se është bërë Kushtetuta si “llastiku”, duke thënë se po e bëjnë veten lojtarë politik. Ndërkaq, duke iu referuar deklaratës së kryeparlamentares Albulena Haxhiu,…
Opinionisti Dardan Sejdiu sonte në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova ka folur lidhur me vendimin e Gjykatës Kushtetuese për dekretin e Presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit.
Ai u shpreh se është bërë Kushtetuta si “llastiku”, duke thënë se po e bëjnë veten lojtarë politik.
Ndërkaq, duke iu referuar deklaratës së kryeparlamentares Albulena Haxhiu, Sejdiu tha se VV do të dëegojë sërish pyetje në Kushtetuese.
“E kemi bërë Kushtetutën si llastikun. Këta janë duke e bërë veten lojtarë politik dhe jo për fajin e tyre. Çohen secilën telashe që s’din me zgjidh, këta çohen e pyesin “çka po thu ti”. Jo pse kanë me marrë fort parasysh, se prapë kanë me çu ndonjë pyetje në Gjykatë Kushtetuese, sepse sonte Albulena na tregoi çka ka me ndodh”.
“Sonte na tha “krejt afatet ligjore, mundësitë ligjore kam me i shterr derisa e zgjedhin Presidentin tonë, ky ishte mesazhi politik”, tha ai.