Tifozët e Ekuadorit me brohoritje në stadium në Katar: Duam birra

Organizatori i Kupës së Botës, Katari, nuk ju lejon tifozëve të përdorin pije alkoolike në zona publike.

Ky vendim nuk i shkon përshtati shumicës së tifozëve të futbollit. Mes tyre janë edhe ata të Ekuadorit.

Gjatë ndeshjes së sotme, tifozët e Ekuadorit kanë brohoritur në tribuna duke kërkuar birra.

“Duam birra, duam birra” (“queremos cerveza, queremos cerveza!”, ishin thirrjet e tyre.

Kujtojmë se ndeshjen hapëse të Botërorit, atë mes Katarit dhe Ekuadorit e fitoi Ekuadori, me rezultatin 0:2. /Lajmi.net/

#ECU fans are chanting “queremos cerveza, queremos cerveza!” — in which directly translates to “we want beer, we want beer!” pic.twitter.com/spxYgGemUk

— EuroFoot (@eurofootcom) November 20, 2022