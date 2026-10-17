Thirrje për protestë në Prishtinë më 1 nëntor, kërkohet dorëheqja e Albin Kurtit

Një protestë me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, është paralajmëruar të mbahet më 1 nëntor në Prishtinë. Sipas thirrjes së publikuar, protesta do të nisë në orën 12:00 në sheshin “Skënderbeu”, ku qytetarët ftohen të mblidhen për të shprehur pakënaqësitë e tyre dhe për të kërkuar përgjegjësi politike, transmeton lajmi.net. Organizatori…

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17/10/2026 20:45

Një protestë me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit Kosovës, Albin Kurti, është paralajmëruar mbahet 1 nëntor Prishtinë.

Sipas thirrjes publikuar, protesta do nisë orën 12:00 sheshin “Skënderbeu”, ku qytetarët ftohen mblidhen për shprehur pakënaqësitë e tyre dhe për kërkuar përgjegjësi politike, transmeton lajmi.net.

Organizatori u ka bërë thirrje qytetarëve t’i bashkohen protestës, duke theksuar rëndësinë e shprehjes qëndrimeve mënyrë paqësore. Ai ka bërë ditur gjithashtu se për organizimin e protestës do njoftohet Policia e Kosovës.

“Është koha zëri i qytetarëve dëgjohet dhe kërkesat tona shprehen hapur, me dinjitet dhe vendosmëri”, thuhet thirrjen për protestë.

Qytetarët janë ftuar marrin pjesë bashku me familjarët dhe miqtë, si dhe bartin pankarta e mesazhe përmes cilave mund t’i shprehin qëndrimet e tyre.

Deri tani, thirrja është bërë publike nga organizatori, ndërsa protesta pritet mbahet datën dhe lokacionin e paralajmëruar./lajmi.net/

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