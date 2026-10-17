Gjashtë ditë nga vrasja e 29-vjeçarit në Pogragjë, babai i dyshuar ende në arrati

Gjashtë ditë pas vrasjes së 29-vjeçarit Bajram Arifi në fshatin Pogragjë të Gjilanit, i dyshuari për rastin, babai i tij Ramiz Arifi, vazhdon të jetë në arrati. Lajmi është konfirmuar për Sinjalin më 17 tetor nga zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, i cili ka bërë të ditur se i dyshuari ende…

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17/10/2026 21:08

Gjashtë ditë pas vrasjes 29-vjeçarit Bajram Arifi fshatin Pogragjë Gjilanit, i dyshuari për rastin, babai i tij Ramiz Arifi, vazhdon jetë arrati.

Lajmi është konfirmuar për Sinjalin 17 tetor nga zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, i cili ka bërë ditur se i dyshuari ende nuk është arrestuar.

Ngjarja e rëndë kishte ndodhur 11 tetor, rreth orës 19:30, kur Policia ishte njoftuar për shtëna me armë zjarri Pogragjë. vendin e ngjarjes kishin dalë ekipet policore dhe ekipi mjekësor, i cili kishte konstatuar vdekjen e 29-vjeçarit, transmeton lajmi.net.

Gjatë ekzaminimit vendit ngjarjes, Policia ka sekuestruar tri armë, 68 fishekë dhe katër gëzhoja. Po ashtu, 12 tetor është gjetur vetura me cilën dyshohet se është larguar personi i kërkuar, rreth tre deri katër kilometra larg shtëpisë tij.

Trupi i viktimës është dërguar Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa rasti po hetohet si vrasje e rëndë dhe për posedim paautorizuar armëve. Motivi i ngjarjes nuk është bërë i ditur raportimet e publikuara.

Policia ka bërë ditur se po vazhdon kërkimet për lokalizimin dhe arrestimin e dyshuarit, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave janë zhvillim./lajmi.net/

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