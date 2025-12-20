Thiago Silva pritet të transferohet tek gjiganti evropian, arrihet marrëveshja
Mbrojtësi brazilian Thiago Silva pritet të nënshkruajë me FC Porto, me kontratë deri në vitin 2026. Pas shkëputjes me marrëveshje të ndërsjellë nga Fluminense, Silva rikthehet në Evropë, ashtu siç kishte planifikuar, transmeton lajmi.net. Marrëveshja përfshin edhe një opsion vazhdimi deri në qershor të vitit 2027, raporton gazetari i njohur i transferimeve, Fabrizio Romano./lajmi.net/
