Thiago Silva pritet të transferohet tek gjiganti evropian, arrihet marrëveshja

Mbrojtësi brazilian Thiago Silva pritet të nënshkruajë me FC Porto, me kontratë deri në vitin 2026. Pas shkëputjes me marrëveshje të ndërsjellë nga Fluminense, Silva rikthehet në Evropë, ashtu siç kishte planifikuar, transmeton lajmi.net. Marrëveshja përfshin edhe një opsion vazhdimi deri në qershor të vitit 2027, raporton gazetari i njohur i transferimeve, Fabrizio Romano./lajmi.net/

Sport

20/12/2025 16:38

Mbrojtësi brazilian Thiago Silva pritet të nënshkruajë me FC Porto, me kontratë deri në vitin 2026.

Pas shkëputjes me marrëveshje të ndërsjellë nga Fluminense, Silva rikthehet në Evropë, ashtu siç kishte planifikuar, transmeton lajmi.net.

Marrëveshja përfshin edhe një opsion vazhdimi deri në qershor të vitit 2027, raporton gazetari i njohur i transferimeve, Fabrizio Romano./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 20, 2025

Agim Ademi pret në FFK drejtorin e Federatave të Evropës në...

December 20, 2025

Kosovës i rritet vlera në “Transfermarkt”, e kalon edhe kundërshtarin e...

December 20, 2025

E rëndë: Dalin pamjet e momentit kur ekzekutohet futbollisti 33-vjeçar në...

December 19, 2025

“Na kërkoi falje”, bashkëlojtari i Salah tregon çfarë ju tha para...

December 19, 2025

Hansi Flick i ‘shtyen’ bisedimet për kontratën e re me Barcelonën

December 19, 2025

Pamje tronditëse nga Ekuadori, momentet kur futbollisti ekzekutohet me bashkëshorten...

Lajme të fundit

“Sa më e re aq më mirë”, viktima...

PDK vazhdon serinë e videove 10-sekondëshe me AI:...

Abelard Tahiri: Mbështetje, siguri dhe më shumë mundësi...

Nis ardhja e bashkatdhetarëve, deri në një orë pritje te Dheu i Bardhë