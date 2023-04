Theo Hernandez me shpirt luftaraki, i festoi në sy lojtarit kundërshtar Milani ka arritur që të fitojë me Napolin në Champions League. Kuqezinjtë ia dolën me shifrat 1-0 në ndeshjen e parë të kompeticionit më të rëndësishëm europian. Goli i vetëm u realizua nga ana e Ismael Bennacer në minutën e 40’të të pjesës së parë, shkruan Lajmi.net Menjëherë pas këtij goli, Theo Hernandez e gjeti…