“The Guardian” shkruan për filmin e Adriana Matoshit që rrëfen luftën në Kosovë

Një grua, fëmija i së cilës u vra në zjarr, përpiqet dëshpërimisht të mbetet shtatzënë në këtë film të zymtë, të interpretuar bukur, kështu e nis artikullin prestigjiozja “The Guardian” për filmin Zana me rol kryesor nga aktorja Adriana Matoshi.

Foto: The Guardian

Lume (Adriana Matoshi) dhe burri i saj Ilir (Astrit Kabashi) arritën t’i mbijetojnë luftës së fund viteve ’90 në Kosovë, por pësuan humbjen e pamendueshme të vajzës së tyre të vogël, Zana, e cila u vra në zjarr, vazhdon tutje “The Guardian”.

Vitet kanë kaluar në fermën ku ata jetojnë me nënën e frikshme të Ilirit Remzije (Fatmire Sahiti), dhe ujërat e rutinës së përditshme janë derdhur përsëri në plagët. Por Lume nuk mund ta lëshojë të kaluarën. Megjithëse në dukje është bashkëshortja e mirë dhe e nënshtruar e vogël që kjo shoqëri e ngushtë, jashtëzakonisht e modës së vjetër pret që ajo të jetë, ajo është tronditur nga pikëllimi dhe vuan nga makthe të vazhdueshme, duke shfaqur imazhe që variojnë nga shqetësuese dhe të përgjakshme deri te David Lynchian i çiltër, plot me hijet dhe figurat e mbuluara me dritë të hënës.

Remzije po bën presion mbi Ilirin që të marrë në konsideratë marrjen e një gruaje të dytë në mënyrë që ai të mund të martojë më shumë fëmijë tani që Lume nuk mund të duket se mbetet shtatzënë. Në dëshpërim, Lume pranon të shohë shërues të besimit: e para, një grua magjistare, por e mençur në fshatin e tyre; e dyta, një karakter më i lig që kërkon 500 € për konsultë dhe është i prirur për të diagnostikuar posedimin demonik.

Shkrimtarja-regjisori kosovar Antoneta Kastrati tërheq thellë nga puset e tragjedisë së atdheut të saj dhe e saj në këtë histori shqetësuese dhe joshëse. Pamjet e tmerrit në mënyrën se si ajo trajton disa nga imazhet e makthit mund të nxisin disa shikues të presin një rezultat tjetër nga pija e thellë e zymtë që më në fund na shërbehet. Zana është një orë e vështirë, por performanca e imët e Matoshi është një bekim për t’u parë dhe ka kënaqësi të rastësishme, veçanërisht në mënyrën se si filmi lëngon në peisazhin e dobët, të egër të bekuar.

Në një nivel antropologjik, ka diçka veçanërisht interesante në pikëpamjen e këtij personi të brendshëm për shoqërinë kosovare, ku besimet arkaike rreth zakoneve familjare ngrihen kundër njerëzve që shikojnë YouTube për të mësuar receta të reja për vaktet familjare. Filmi Zana është në platformat dixhitale nga 2 prilli./Lajmi.net/