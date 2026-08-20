Thaçi për 16 shtatorin: Pres lirimin nga çdo akuzë
Ish-Presidenti Hashim Thaçi ka dhënë intervistë vetëm 26 ditë para shpalljes së aktgjykkimit nga Gjykata Speciale. I pyetur se cilat janë pritjet e tij nga procesi gjyqësor, Thaçi ka qenë i prerë. “Pres lirimin nga çdo akuzë. Nuk kam çka t’u shtojë argumenteve të ekipeve mbrojtëse, si dhe fjalës sime përfundimtare në sallën e gjyqit”,…
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Ish-Presidenti Hashim Thaçi ka dhënë intervistë vetëm 26 ditë para shpalljes së aktgjykkimit nga Gjykata Speciale.
I pyetur se cilat janë pritjet e tij nga procesi gjyqësor, Thaçi ka qenë i prerë.
“Pres lirimin nga çdo akuzë. Nuk kam çka t’u shtojë argumenteve të ekipeve mbrojtëse, si dhe fjalës sime përfundimtare në sallën e gjyqit”, ka thënë Thaçi në Debat Plus, në RTV Dukagjini.
Thaçi është pyetur edhe nëse është penduar për iniciativën për themelimin e Dhomave të Specializuara me seli në Hagë.
Ai ka thënë se nuk është penduar, por ka kritikuar mënyrën se si, sipas tij, është përdorur vullneti i institucioneve të Kosovës.
“Jo. Por nuk do të besoja se vullneti i të zgjedhurve të popullit të Kosovës do të keqpërdorej kaq brutalisht”, ka theksuar ish-presidenti.