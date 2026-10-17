​Tërmet në Maqedoninë e Veriut

Një tërmet me magnitudë 2.5 ballë është regjistruar sot, më 17 tetor, në orën 10:15, në zonën ndërmjet Makedonski Brodit dhe Krushevës. Siç shkruan Alsat.mk, sipas informacioneve paraprake, epiqendra e tërmetit ndodhej pranë vendbanimeve Plasnicë dhe Llojan, në një thellësi prej 15 kilometrash. Lëkundjet kanë qenë të lehta dhe mund të jenë ndier nga banorët…

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17/10/2026 14:34

Një tërmet me magnitudë 2.5 ballë është regjistruar sot, më 17 tetor, në orën 10:15, në zonën ndërmjet Makedonski Brodit dhe Krushevës.

Siç shkruan Alsat.mk, sipas informacioneve paraprake, epiqendra e tërmetit ndodhej pranë vendbanimeve Plasnicë dhe Llojan, në një thellësi prej 15 kilometrash.

Lëkundjet kanë qenë të lehta dhe mund të jenë ndier nga banorët që jetojnë pranë epiqendrës. Deri më tani, nuk raportohet për dëme materiale.

Ndërkohë, priten informacione të tjera nga institucionet kompetente të sizmologjisë.

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