Aeroporti i Tiranës përgënjeshtron lajmet për ndërprerje të punës: Të gjitha fluturimet vijojnë normalisht
Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës njofton se puna në këtë aeroport vijon normalisht dhe në kapacitet të plotë, duke përgënjeshtruar informacionet e shpërndara në rrjetet sociale për funksionimin e tij. Në një njoftim në rrjetet sociale, aeroporti bën me dije se të gjitha fluturimet, si ato hyrëse, ashtu edhe ato dalëse, po kryhen sipas orareve të…
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Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës njofton se puna në këtë aeroport vijon normalisht dhe në kapacitet të plotë, duke përgënjeshtruar informacionet e shpërndara në rrjetet sociale për funksionimin e tij.
Në një njoftim në rrjetet sociale, aeroporti bën me dije se të gjitha fluturimet, si ato hyrëse, ashtu edhe ato dalëse, po kryhen sipas orareve të paracaktuara dhe se nuk ka asnjë ndërprerje të shërbimeve.
Administrata e aeroportit u ka bërë thirrje qytetarëve që për informacionet mbi fluturimet dhe funksionimin e tij t’u referohen vetëm kanaleve zyrtare të komunikimit.
“Transparenca e plotë është detyrimi ynë kryesor”, thuhet në reagimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës.
Postimi i Tirana International Airport:
Lidhur me disa informacione të rreme, të shpërndara në rrjetet sociale mbi funksionimin e Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës, sqarojmë se:
Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës ka vijuar dhe vijon normalisht punën, në funksionalitet të plotë. Të gjitha fluturimet, si ato hyrëse, ashtu edhe ato dalëse, vijojnë sipas kalendarit të paracaktuar. Nuk ka asnjë ndërprerje të shërbimeve në aeroport. Përkundrazi, jemi në operacionalitet të plotë, duke i shërbyer me efikasitet çdo pasagjeri.
U bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që t’u referohen vetëm kanaleve zyrtare të komunikimit të Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës për informacione mbi kalendarin dhe mbarëvajtjen e fluturimeve, si dhe mbi funksionimin e aeroportit.