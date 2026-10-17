​Shiroka Pula pranon letra urimi nga Mbreti i Suedisë, presidentët e Hungarisë dhe Letonisë

Justina Shiroka Pula ka pranuar letra urimi nga Mbreti i Suedisë, dhe presidentët e Hungarisë dhe Letonisë me rastin e zgjedhjes dhe marrjes së detyrës së saj si presidente e Kosovës. Mbreti i Suedisë, Carl Gustaf R, ka shprehur urimet e sinqerta për presidenten Shiroka Pula, duke i dëshiruar shëndet asaj dhe mirëqenie e prosperitet…

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17/10/2026 14:35

Justina Shiroka Pula ka pranuar letra urimi nga Mbreti i Suedisë, dhe presidentët e Hungarisë dhe Letonisë me rastin e zgjedhjes dhe marrjes së detyrës së saj si presidente e Kosovës.

Mbreti i Suedisë, Carl Gustaf R, ka shprehur urimet e sinqerta për presidenten Shiroka Pula, duke i dëshiruar shëndet asaj dhe mirëqenie e prosperitet popullit të Kosovës.

Në letrën e urimit, presidenti i Hungarisë, András Baka ka rikonfirmuar mbështetjen e shtetit të tij për integrimin euro-atlantik të Kosovës, dhe përpjekjet për stabilitet, paqe dhe prosperitet ekonomik në rajon, duke theksuar kontributin ushtarak të vazhdueshëm të Hungarisë në misionin e KFOR-it.

Ndërsa presidenti i Letonisë, Edgars Rinkeviçs, ka vlerësuar marrëdhëniet miqësore në mes dy vendeve dhe ka rikonfirmuar angazhimin e Letonisë për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, përfshirë kontributin e vazhdueshëm në misionin e KFOR-it, si dhe mbështetjen për perspektivën evropiane të Kosovës.

Justina Shiroka Pula u zgjodh presidente e re e Kosovës më 6 tetor. Ajo është gruaja e tretë femër në këtë post dhe e shtata në historinë e vendit.

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