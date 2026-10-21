Tensione në bulevardin e Tiranës, protestuesit refuzojnë dialogun dhe i vënë flakën një karrigeje
Pas një dite të gjatë në qetësi, duket se kanë nisur tensionet e para përpara Kryeministrisë në Shqipëri. Në drejtim të godinës është hedhur një kapsollë dhe më pas nisën molotovët, ndërsa protestuesit vendosën të djegin një karrige. Kjo ishte në formë simbolike kundërt kërkesës së Ramës për dialog./TCH
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Pas një dite të gjatë në qetësi, duket se kanë nisur tensionet e para përpara Kryeministrisë në Shqipëri.
Në drejtim të godinës është hedhur një kapsollë dhe më pas nisën molotovët, ndërsa protestuesit vendosën të djegin një karrige.
Kjo ishte në formë simbolike kundërt kërkesës së Ramës për dialog./TCH