Tensione në bulevardin e Tiranës, protestuesit refuzojnë dialogun dhe i vënë flakën një karrigeje

Pas një dite të gjatë në qetësi, duket se kanë nisur tensionet e para përpara Kryeministrisë në Shqipëri. Në drejtim të godinës është hedhur një kapsollë dhe më pas nisën molotovët, ndërsa protestuesit vendosën të djegin një karrige. Kjo ishte në formë simbolike kundërt kërkesës së Ramës për dialog./TCH    

Lajme

21/10/2026 18:27

Pas një dite të gjatë në qetësi, duket se kanë nisur tensionet e para përpara Kryeministrisë në Shqipëri.

Në drejtim të godinës është hedhur një kapsollë dhe më pas nisën molotovët, ndërsa protestuesit vendosën të djegin një karrige.

Kjo ishte në formë simbolike kundërt kërkesës së Ramës për dialog./TCH

 

 

Artikuj të ngjashëm

October 21, 2026

Presidentja Shiroka Pula takon ipeshkvin Dodë Gjergji

October 21, 2026

Rafuna paralajmëron rritje të inflacionit në Kosovë, kërkon masa nga Qeveria...

October 21, 2026

Tensione në protestën në Tiranë, efektivët “Shqiponja” mbërrijnë në Bulevard pas...

October 21, 2026

“S’kishim kushte”, Kadrijaj tregon një nga rastet më të vështira si...

October 21, 2026

Rusia liron 74-vjeçarin amerikan të burgosur për luftimet në Ukrainë, Trump:...

October 21, 2026

Protesta në 50 qytete në të gjithë Greqinë: Mijëra nxënës, studentë...

Lajme të fundit

Presidentja Shiroka Pula takon ipeshkvin Dodë Gjergji

Rafuna paralajmëron rritje të inflacionit në Kosovë, kërkon...

Tensione në protestën në Tiranë, efektivët “Shqiponja” mbërrijnë...

“S’kishim kushte”, Kadrijaj tregon një nga rastet më...