Hyri me thikë për të grabitur barnatoren në Pejë, policia e identifikon dhe e arreston të dyshuarin
Një person i dyshuar për tentim-grabitjen e një barnatoreje në Pejë është arrestuar sot. Sipas njoftimit të Policisë, rasti kishte ndodhur më 12 tetor, rreth orës 19:10, në rrugën “Bekim Berisha – Abeja”, ku një person i armatosur me thikë kishte hyrë në barnatore me qëllim grabitjeje. Megjithatë, pasi kishte vërejtur se brenda lokalit ndodheshin…
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Një person i dyshuar për tentim-grabitjen e një barnatoreje në Pejë është arrestuar sot.
Sipas njoftimit të Policisë, rasti kishte ndodhur më 12 tetor, rreth orës 19:10, në rrugën “Bekim Berisha – Abeja”, ku një person i armatosur me thikë kishte hyrë në barnatore me qëllim grabitjeje.
Megjithatë, pasi kishte vërejtur se brenda lokalit ndodheshin disa persona, i dyshuari ishte larguar në drejtim të panjohur pa ndërmarrë veprime të tjera.
Policia ka bërë të ditur se pas veprimeve intensive hetimore nga Sektori Rajonal i Hetimeve, është identifikuar i dyshuari me inicialet K. Z., i cili është arrestuar në Pejë.
Pas përfundimit të procedurave të nevojshme, i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë.
Rasti është iniciuar si “Grabitje në tentativë”, në konsultim me prokurorin kompetent. /Lajmi.net/