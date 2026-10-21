Hyri me thikë për të grabitur barnatoren në Pejë, policia e identifikon dhe e arreston të dyshuarin

Një person i dyshuar për tentim-grabitjen e një barnatoreje në Pejë është arrestuar sot. Sipas njoftimit të Policisë, rasti kishte ndodhur më 12 tetor, rreth orës 19:10, në rrugën “Bekim Berisha – Abeja”, ku një person i armatosur me thikë kishte hyrë në barnatore me qëllim grabitjeje. Megjithatë, pasi kishte vërejtur se brenda lokalit ndodheshin…

Lajme

21/10/2026 19:08

Një person i dyshuar për tentim-grabitjen e një barnatoreje në Pejë është arrestuar sot.

Sipas njoftimit të Policisë, rasti kishte ndodhur më 12 tetor, rreth orës 19:10, në rrugën “Bekim Berisha – Abeja”, ku një person i armatosur me thikë kishte hyrë në barnatore me qëllim grabitjeje.

Megjithatë, pasi kishte vërejtur se brenda lokalit ndodheshin disa persona, i dyshuari ishte larguar në drejtim të panjohur pa ndërmarrë veprime të tjera.

Policia ka bërë të ditur se pas veprimeve intensive hetimore nga Sektori Rajonal i Hetimeve, është identifikuar i dyshuari me inicialet K. Z., i cili është arrestuar në Pejë.

Pas përfundimit të procedurave të nevojshme, i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë.

Rasti është iniciuar si “Grabitje në tentativë”, në konsultim me prokurorin kompetent. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 21, 2026

Presidentja Shiroka Pula takon ipeshkvin Dodë Gjergji

October 21, 2026

Rafuna paralajmëron rritje të inflacionit në Kosovë, kërkon masa nga Qeveria...

October 21, 2026

Tensione në protestën në Tiranë, efektivët “Shqiponja” mbërrijnë në Bulevard pas...

October 21, 2026

Rusia liron 74-vjeçarin amerikan të burgosur për luftimet në Ukrainë, Trump:...

October 21, 2026

Protesta në 50 qytete në të gjithë Greqinë: Mijëra nxënës, studentë...

October 21, 2026

Italia ashpërson ligjet kundër trazirave, deri në pesë vjet burg për...

Lajme të fundit

Presidentja Shiroka Pula takon ipeshkvin Dodë Gjergji

Rafuna paralajmëron rritje të inflacionit në Kosovë, kërkon...

Tensione në protestën në Tiranë, efektivët “Shqiponja” mbërrijnë...

“S’kishim kushte”, Kadrijaj tregon një nga rastet më...