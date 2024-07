Tenori Lahaj më 2 gusht në Prishtinë, Hovenier: Do të jetë një organizim madhështor Tenori i njohur kosovar Ramë Lahaj, u prit sot në takim nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenier. Lahaj më 2 gusht në kryeqytet do të performojë në një event të madh operistik. Në këtë organizim do të jetë edhe tenori amerikan Charles Castronovo. Hovenier tha se ky organizim do të jetë…