Mblidhet Qeveria në detyrë: Ndan 2 milionë euro për “linjat e fluturimit për destinacionet që shërbejnë mërgatën”
Qeveria në detyrë ka mbajtur sot mbledhje elektronike, në të cilën ka marrë disa vendime. Sipas njoftimit të ZKM, Qeveria ka ndarë mjete buxhetore në shumë 2 milionë euro për zbatimin e Masës 4.5 "Mbështetja e Mërgatës" të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, "për mbështetjen e linjave të fluturimit për destinacionet që shërbejnë mërgatën tonë".
Qeveria në detyrë ka mbajtur sot mbledhje elektronike, në të cilën ka marrë disa vendime.
Sipas njoftimit të ZKM, Qeveria ka ndarë mjete buxhetore në shumë 2 milionë euro për zbatimin e Masës 4.5 ”Mbështetja e Mërgatës” të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, “për mbështetjen e linjave të fluturimit për destinacionet që shërbejnë mërgatën tonë”.
Janë ndarë edhe mjete buxhetore, siç është thënë, me qëllim të promovimit të Republikës së Kosovës.
“Për Shoqatën e Matematikanëve të Kosovës, ndahen mjete buxhetore në vlerë prej 8,000.00€ (tetë mijë euro), për pjesëmarrjen në Olimpiadën
e 67-të të Matematikës 2026, e cila do të mbahet me datë 21 korrik 2026 në Shangai të Kinës;
Për subjektin kërkues “Kosova Global Talent Center”, ndahen mjete buxhetore në vlerë prej 70,876.79€ (shtatëdhjetë mijë e tetëqindeshtatëdhjetegjashtë
euro e shtatëdhjetenëntë cent), për pjesëmarrjen e 26 nxënësve në finalen e NEO Science Olympiad, e cila do të mbahet nw New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në muajin korrik 2026;
Për Shoqatën e Kimistëve të Kosovës, ndahen mjete buxhetore në vlerë prej 3,5000€ (tremijë e pesëqind euro) për pjesëmarrjen në Olimpiadën
Ndërkombëtare të Kimisë 2026, që do të mbahet nga data 10 deri në datën 19 korrik 2026 në Tashkent të Uzbekistanit”, thuhet në njoftim.
Qeveria ka aprovuar edhe listën e anëtarëve potencialë të Komisionit të Pranimit për Ministrinë e Punëve të Brendshme.