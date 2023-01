Të shtëna me armë zjarri në Prishtinë, plagoset një 37 vjeçar Të shtëna me armë zjarri pati sonte në Prishtinë. Si pasojë e këtyre të shtënave një person është plagosur. Kjo është konfirmuar për lajmi.net edhe nga Policia e Kosovës. Plagosja raportohet të ketë ndodhur në lagjen “Emshir”, në kryeqytet, raporton lajmi.net. I plagosur në këtë rast është një 37 vjeçar, me inicialet B.A./Lajmi.net/