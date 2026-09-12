Gjini fton qytetarët që t’i bashkohen “Marshit për Liri”: Sot është dita që të bëhemi bashkë në Prishtinë

Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive në “Marshin për Liri” që organizohet sot në Prishtinë në sheshin “Skënderbeu” nga ora 14:00. Përmes një postimi në Facebook ai bëri thirrje të gjithë qytetarëve që t’i bashkohen marshit për të dhënë mesazh të fortë në momentet të cilat ai i quajti si…

Lajme

12/09/2026 09:27

Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive në “Marshin për Liri” që organizohet sot në Prishtinë në sheshin “Skënderbeu” nga ora 14:00.

Përmes një postimi në Facebook ai bëri thirrje të gjithë qytetarëve që t’i bashkohen marshit për të dhënë mesazh të fortë në momentet të cilat ai i quajti si shumë të rëndësishme për vendin.

“Sot është dita që të bëhemi bashkë në Prishtinë. Ju ftoj që në ora 14:00 të mblidhemi në sheshin “Skënderbeu” për të ecur krah për krah në Marshin për Liri. Aty do të bashkojmë zërin tonë për të përcjellë mesazhin më të mirë e më të fuqishëm që Kosova mund të japë sot në këtë moment të rëndësishëm”, ka shkruar Gjini.

Artikuj të ngjashëm

September 12, 2026

Tasholli: Hajdeni krejt në “Marshin për Liri”, Prishtina ju pret

September 12, 2026

Edi Rama për Gjykatën Speciale: Farsa është në ditët e fundit,...

September 12, 2026

Hasi gjithmonë aty për çlirimtarët: Qytetarët nisen drejt Prishtinës për marshin...

September 12, 2026

Policia merr masa sigurie për marshin në shesh, bllokohen për qarkullim...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

September 11, 2026

Ndërron jetë princesha e Norvegjisë, dy ditë pasi mori pjesë në...

Lajme të fundit

Tasholli: Hajdeni krejt në “Marshin për Liri”, Prishtina ju pret

Edi Rama për Gjykatën Speciale: Farsa është në...

Hasi gjithmonë aty për çlirimtarët: Qytetarët nisen drejt...

​Lady Gaga sjell në jetë fëmijën e saj të parë