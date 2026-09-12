Gjendet pa shenja jete një grua në Fushë Kosovë

Një grua është gjetur e pajetë të premtën në Fushë Kosovë. Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 11 shtator, rreth orës 19:57, ku është njoftuar se një person i gjinisë femërore ishte i shtrirë në tokë. Njësitë relevante të Policisë, së bashku me ekipet mjekësore, kanë dalë në vendin e ngjarjes,…

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12/09/2026 09:47

Një grua është gjetur e pajetë të premtën në Fushë Kosovë.

Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 11 shtator, rreth orës 19:57, ku është njoftuar se një person i gjinisë femërore ishte i shtrirë në tokë.

Njësitë relevante të Policisë, së bashku me ekipet mjekësore, kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku është konstatuar vdekja e viktimës.

“Fushë Kosovë, 11.09.2026-19:57. Polica është njoftuar se një person femër kosovare është e shtrirë në tokë, njësitë relevante duke përfshirë edhe ato mjekësore kanë dal në vendngjarje të cilët kanë konstatuar se vdekjen e viktimës. Trupi i pajete është dërguar ne IML”, thuhet në njoftim.

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