Të shtëna me armë në Lipjan Të shtëna me armë janë raportuar mbrëmë në Lipjan. Policia bën të ditur se ka dalë në vendin e ngjarjes ku ka gjetur dhe konfiskuar tri gëzhoja të kalibrit 7.65 mm. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori, ndërkohë rasti është nën hetime. Njoftimi i plotë: Lipjan 25.06.2025-23:05. Pas pranimit të informatës për të shtëna me…