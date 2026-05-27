Të shtëna armësh në Bregun e Diellit, dyshohet për të plagosur
Disa krisma armësh janë dëgjuar në Prishtinë, pak momente më parë. Nga pamjet e siguruar nga vendi i ngjarjes në “Breg të Diellit” dyshohet për një person të plagosur. Disa policë janë parë në kërkim të të dyshuarit përkitazi me këtë rast. Poashtu edhe ndihma e shpejtë është në vendin e ngjarjes.
