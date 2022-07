“Të lidhi për shtylle” – Pushuesin në Durrës e kërcënojnë veç pse u ul në karrige buzë plazhit

Një pushues në Golem është përballur sot me një situatë shumë të pakëndshme dhe të rrezikshme.

Gjersa ai ishte ulur në një karrige të vendosur në bregun e detit, një person vije dhe i kërkon në formë agresive të çohet nga aty, shkruan lajmi.net.

Ai madje e fyen dhe kërcënon pushuesin.

Gjithë këtë moment, ai e ka incizuar me telefon dhe e ka denoncuar në median shqiptare, “Joq Albania”.

Denoncimi i plotë:

Prsh JOQ! Ka dhe me keq, pa shtru peshqirë, n’buze Golemit. Me tha largohu se o zon private, rrezik vitin tjeter do i vejne gardh edhe zones se ujit te Detit. Eshte nje subjekt privat ne zonen e Golemit , prane Porta Kavales, ku k’to dite te fundit ndertoi nje bar ne zonen e reres ku vjet kjo zone ishte zone publike. Faleminderit. /Lajmi.net/