“Të ekzekutohen pagat e mësueve” – Zbardhet Rezoluta që do votohet sot në Kuvend Sot në Kuvendin e Kosovës do të ketë interpelancë të ministrit të Financave, Hekuran Murati për çështjen e mos-ekzekutimit të pagave për mësuesit. E në këtë debat, AAK do të propozojë një rezolutë, të cilën e ka bërë të ditur shefi i Grupit Parlamentar të kësaj partie, Besnik Tahiri, shkruan lajmi.net. “Ndalja e presionit dhe…