Tasholli ironizon me VV-në: Urime dita e çlirimit edhe atyre që nënshtrimi pati filluar t’iu bëhet grup gjaku

Ai ka thënë se nënshtrimi ka qenë gati t’iu bëhet grup gjaku disave që sulmet ndaj policisë i lidhnin me inskenime, shkruan lajmi.net.

“Edhe atyre, urime dita e çlirimit, se tash mun’ shkojnë n’WC natën shlirë, pa i thanë kujna përcillum 😂👌.”, ka shkruar Tasholli.

Madje, Tasholli në postimin e tij citon edhe vargjet e këngës “Prishtina” të bendit “Faith No More”.

Ky është postimi i tij:

Do-dove, nënshtrimi pati fillu me ju ba grup gjaku, saqë kur ndodhke noj sulm kundër policisë serbe thoshin: S’ka bir shqiptari që guxon me ua kthy pushkën “shkijeve”, veç këta vet po i inskenojnë këto punë.

Faith No More, nje bend brilant i knon Prishtinës:

These walls won’t keep them out

They’ll keep you in

But who’s going to protect you?