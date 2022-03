Tani edhe njerkë, Rudina Dembacaj zbulon raportet me fëmijët e Mark Frrokut

Aktorja e humorit shqiptar, Rudina Dembacaj ka publikuar një foto në instagram duke marrë vëmendjen e të gjithëve, shkruan lajmi.net.

Ajo ka postuar një foto me vajzën e madhe të bashkëshortit, ku me anë të mbishkrimit sipër fotos tregoi raportet e shkëlqyera që ndanë jo vetëm me Marën por edhe me fëmijët tjerë.

“Mara me njerkën e saj. E dija që do bëhem grua, jam bijë, motër, nënë por kurrë nuk kam menduar më parë, që do isha dhe njerkë. Më ka plotesuar pa fund dashuria për femijet e burrit tim. Ju dua shumë. (është foto e gushtit se jemi pak larg gjeografikisht)”-ka shkruar Rudina.

Ndryshe, Rudina është edhe nënë e një vajzë nga martesa e saj e parë./Lajmi.net/