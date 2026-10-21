Taika Waititi zbulon çelësin e një martese të suksesshme me Rita Orën: Duhet të investosh kohë në lidhje
Regjisori i njohur Taika Waititi ka folur për martesën e tij me këngëtaren me origjinë nga Kosova, Rita Ora, duke treguar se si angazhimet e shumta profesionale i detyrojnë të bëjnë përpjekje të veçanta për të kaluar kohë së bashku. Regjisori i filmit Thor: Ragnarok ka shpjeguar se, për shkak të orareve të ngarkuara të…
ShowBiz
Regjisori i njohur Taika Waititi ka folur për martesën e tij me këngëtaren me origjinë nga Kosova, Rita Ora, duke treguar se si angazhimet e shumta profesionale i detyrojnë të bëjnë përpjekje të veçanta për të kaluar kohë së bashku.
Regjisori i filmit Thor: Ragnarok ka shpjeguar se, për shkak të orareve të ngarkuara të punës dhe udhëtimeve të vazhdueshme në vende të ndryshme të botës, ai dhe bashkëshortja e tij duhet ta planifikojnë me kujdes kohën që kalojnë pranë njëri-tjetrit.
“Ne vërtet përpiqemi të mos kalojmë shumë kohë larg njëri-tjetrit”, ka thënë Waititi në një intervistë për revistën australiane Woman’s Day Magazine, gjatë promovimit të filmit të tij të ri, Klara and the Sun, ku luan edhe aktorja Jenna Ortega.
Rita Ora dhe Taika Waititi (Foto: Foto: Don Arnold/WireImage)
“Është shumë e vështirë kur të dy keni karrierat tuaja dhe udhëtoni vazhdimisht, duke u përpjekur të gjeni kohë për njëri-tjetrin nëpër vende të ndryshme të botës”, ka shtuar regjisori.
Ai ka treguar se, për shkak të angazhimeve të shumta të të dyve, edhe disa javë larg njëri-tjetrit konsiderohen si një periudhë e gjatë. Për këtë arsye, çifti ka vendosur që lidhjen e tyre ta trajtojë si përparësi, pavarësisht detyrimeve profesionale.
“Ne bëjmë përpjekje të vërteta që të mos lejojmë të kalojnë më shumë se disa javë pa u parë. Përndryshe, gjithçka fillon të bëhet e vështirë. Njeriu nis të mësohet të jetë vetëm dhe kjo nuk është aspak e mirë. Një gjë që e kemi mësuar të dy është se duhet të investosh kohë në një lidhje”, ka deklaruar Waititi.
Përveç jetës së tyre në çift, regjisori ka folur edhe për marrëdhënien e Ritës me vendlindjen e tij, Zelandën e Re, ku të dy gjejnë mundësinë të shkëputen nga ritmi i ngarkuar i jetës së përditshme.
Sipas tij, këngëtarja e ka përqafuar plotësisht mënyrën e jetesës në këtë vend dhe e konsideron atë një destinacion ideal për t’u çlodhur.
“Ajo e do shumë shtëpinë. Kur vjen në hemisferën jugore, e trajton Zelandën e Re si një resort të madh. Çlodhet, nuk bën asgjë dhe e shijon vërtet atë kohë të lirë”, ka treguar ai.
Waititi ka theksuar se Zelanda e Re është një vend ku njerëzit ndihen menjëherë si në shtëpi dhe arrijnë të relaksohen, duke e bërë atë një hapësirë të përshtatshme për të kaluar kohë larg angazhimeve profesionale.
Rita Ora dhe Taika Waititi janë martuar në vitin 2022, ndërsa të dy vazhdojnë të jenë të angazhuar në projekte të shumta ndërkombëtare. Pavarësisht ritmit të ngarkuar të jetës së tyre, rrëfimi i regjisorit tregon se ruajtja e afërsisë dhe gjetja e kohës për njëri-tjetrin mbeten thelbësore për marrëdhënien e tyre.