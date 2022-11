Tahiri për Asociacionin: Tani s’dua ta diskutoj se është punë e Kurtit, erdhi në pushtet duke e kundërshtuar Derisa ka folur për Asociacionin e komunave me shumicë serbe, Tahiri tha se Asociacioni nuk ka lindur në Bruksel, as në 2013-n as në 2015-n, por sipas saj, Asociacioni ka lindur në Vjenë dhe është në Planin e Ahtisarit. “Ligji për Pushtetin Lokal thotë se në Kosovë mund të ketë më shumë se një Asociacion…