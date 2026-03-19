Tahiri pas takimit me Thaçin në Hagë: Shpresoj që herën tjetër të takohemi në Kosovë
Ish-deputeti i PDK-së, Abelard Tahiri, ka njoftuar për një vizitë të radhës në Hagë, ku është takuar me ish-presidentin Hashim Thaçi, duke e përshkruar atë si të qëndrueshëm përballë situatës me të cilën po përballet.
Lajme
Postimi i plotë:
Vizitat e mia në Hagë gjatë këtyre viteve, që nga koha kur Presidenti Thaçi me shokë ndodhen në paraburgim, kanë qenë të shpeshta dhe shpesh të mbushura me emocione të forta.
Sot, në Hagë, e takova Presidentin po aq të fortë sa në çdo vizitë tjetër. Ai po e përballon këtë padrejtësi me një ndjenjë të thellë krenarie, e cila mban gjallë shpirtin e popullit të Kosovës, një krenari që buron nga lufta për liri.
Presidenti dhe shokët e tij janë shtylla të palëkundura, mbi të cilat qëndrojnë fort shteti dhe liria jonë.
Uroj që kjo të ketë qenë vizita ime e fundit në këtë vend dhe që shumë shpejt të takohemi në liri, në Kosovën për të cilën ai dha gjithçka.
Presidenti ju dërgon të fala nga Haga!/lajmi.net/