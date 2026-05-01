Tahiri: Pa sektorin privat nuk ka ekonomi, kërkohet trajtim i barabartë
Deputeti i AAK-së, Besnik Tahiri, ka reaguar pas deklaratës së kryetarit të Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat, Jusuf Azemi, i cili vlerësoi qëndrimin e Tahirit në raport me kërkesat e punëtorëve të sektorit privat.
Tahiri tha se gjendja e rëndë e punëtorëve të këtij sektori dhe diskriminimi ndaj tyre janë çështje që ai i ka ngritur vazhdimisht në Kuvendin e Kosovës.
Tahiri ka theksuar se qëndrimet e tij për sektorin privat nuk burojnë nga interesa personale apo komunikime formale me sindikatën, por nga bindja se punëtorët e këtij sektori meritojnë përfaqësim të drejtë dhe trajtim të barabartë.
“E kam bërë këtë sepse e besoj thellë se është një qëndrim i drejtë dhe i përgjegjshëm. Dhe do ta bëj sërish, pa hezitim”, ka shkruar Tahiri.
Ai ka vlerësuar se punëtorët e sektorit privat janë shtylla kryesore e ekonomisë së vendit, duke kontribuar drejtpërdrejt edhe në funksionimin e sektorit publik.
Sipas Tahirit, kjo kategori për një kohë të gjatë ka mbetur në hije, pavarësisht rolit të madh që ka në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Në fund, ai ka falënderuar kryetarin e sindikatës, Jusuf Azemi, për, siç tha, guximin për ta thënë të vërtetën.