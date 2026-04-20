Tahiri: Në asnjë formë PDK nuk pranon të diskutojë më për çështjen e Presidentit

20/04/2026 23:00

Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Arian Tahiri në një lidhje direkte në Debat Plus ka thënë se mbledhja e Këshillit Drejtues të partisë është mbajtur sot pas katër muajsh, ndërsa mbledhjen e Kryesisë e kanë pasur dy javë më parë.

“Mbledhjet e Kryesisë mbahen të rregullta, edhe për qëndrimet edhe për pjesën tjetër, por Këshilli Drejtues është mbledhur pas më shumë se katër muajsh”.

Ai ka thënë se qëndrimi i PDK-së është i qartë që për çështjen e Presidentit nuk do të komunikojnë më me Albin Kurtin.

“Qëndrimi jonë është i qartë që ne nuk do të bashkëpunojmë dhe nuk do të komunikojmë tutje me Albin Kurtin për çështjen e Presidentit”, ka thënë ai, duke shtuar tutje se “ky proces është i mbyllur”.

“Në asnjë formë nuk pranojmë që të diskutojmë tutje më për këtë çështje”, ka thënë Tahiri.

