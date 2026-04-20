Të bërtitura dhe panik, zbulohet e vërteta për rastin alarmues në Ferma VIP
Gjatë spektaklit “prime” të sotëm, moderatorja Arbana Osmani bëri të ditur se qenushi i fermës, Stormi, nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore.
Menjëherë pas kësaj, produksioni ndërhyri duke e dërguar qenin te veterineri, ndërsa më vonë u konfirmua se ai tashmë ndodhet në gjendje të mirë.
Siç u bë e ditur më tej, Stormi kishte pësuar intoksikim si pasojë e kequshqyerjes gjatë ditëve të fundit, çka çoi edhe në një vendim të rëndësishëm nga Agai.
Sipas këtij vendimi, qeni nuk do të qëndrojë më brenda fermës me banorët, megjithatë ai u rikthye për pak çaste për t’u përshëndetur me ta.