Të bërtitura dhe panik, zbulohet e vërteta për rastin alarmues në Ferma VIP

E gjithë audienca u alarmua pasi në Ferma VIP u dëgjuan ulërima, të bërtitura dhe momente paniku. Gjatë spektaklit “prime” të sotëm, moderatorja Arbana Osmani bëri të ditur se qenushi i fermës, Stormi, nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Menjëherë pas kësaj, produksioni ndërhyri duke e dërguar qenin te veterineri, ndërsa më vonë u…

20/04/2026 23:57

E gjithë audienca u alarmua pasi në Ferma VIP u dëgjuan ulërima, të bërtitura dhe momente paniku.

Gjatë spektaklit “prime” të sotëm, moderatorja Arbana Osmani bëri të ditur se qenushi i fermës, Stormi, nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore.

Menjëherë pas kësaj, produksioni ndërhyri duke e dërguar qenin te veterineri, ndërsa më vonë u konfirmua se ai tashmë ndodhet në gjendje të mirë.

Siç u bë e ditur më tej, Stormi kishte pësuar intoksikim si pasojë e kequshqyerjes gjatë ditëve të fundit, çka çoi edhe në një vendim të rëndësishëm nga Agai.

Sipas këtij vendimi, qeni nuk do të qëndrojë më brenda fermës me banorët, megjithatë ai u rikthye për pak çaste për t’u përshëndetur me ta.

Artikuj të ngjashëm

April 20, 2026

“Tezja e Daskanit”, Dafina Zeqiri i bën urimin e veçantë për...

April 20, 2026

Ulërima në “Ferma VIP”, situata del jashtë kontrollit dhe s’dihet çka...

April 20, 2026

Brikena: “Jam përballur me padrejtësi dhe shpifje, zgjedh t’i lë gjërat...

April 19, 2026

Preku finalen e “Big Brother VIP 5”, Mateo: Kam fituar dashurinë,...

