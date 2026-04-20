Ngjarje e rëndë në Mushtisht të Suharekës: Vdes 48-vjeçari, dyshohet se u ngufat nga ushqimi

20/04/2026 23:52

Ka vdekur sot një 48-vjeçar nga fshati Mushtisht i Suharekës.

Ai u dërgua pa shenja jete në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Suharekë, rreth orës 12:20.

Sipas mjekut kujdestar, dyshohet se B.H vdiq si pasojë e bllokimit të rrugëve të frymëmarrjes nga ushqimi.

Rastin e ka konfirmuar edhe Policia.

“Vdekja është konfirmuar në ora 12:20. Nga të dhënat fillestare, viktima ishte duke ngrënë në shtëpinë e tij kur i është përkeqësuar gjendja dhe ka humbur vetëdijen. Familjarët kanë tentuar t’i japin ndihmën e parë dhe e kanë dërguar në QKMF. Me urdhër të prokurorit, trupi është dërguar në IML për obduksion. Rasti është në hetime”, deklaruan nga Policia.

