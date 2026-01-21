Szoboszlai rikthen në Champions League golin e famshëm të Ronaldinhos
Goli i famshëm i Ronaldinhos, është rikthyer sonte në Champions League. Futbollisti i Liverpoolit, Dominik Szoboszlai shënoi supergol nga gjuajtja e lirë ndaj Marseille, në minutën e 45+1, duke i dhënë epërsinë skuadrës së tij. Shikoni golin më poshtë: VIDEO
