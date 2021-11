Syla qan në transmetim LIVE: Qeveria e shkarkoi vëllain tim një ditë para grevës, ishte pjesëtar i UÇK-së

Syla është emocionuar derisa ka rrëfyer për vëllezërit e tij, njëri prej të cilëve është dëshmorë, e tjetri ka qenë pjesë e UÇK’së.

“Vëllai im është shkarkuar. Vëllai im ka qenë kryeinspektor, ai e ka pas mandatin e vazhduar në shkurt, para se me ardh qeveria. 7 muaj e ka ushtruar këtë detyrë, pak ka tingëllu si shantazhuese dhe kërcënuese sepse kanë pritur 7 muaj, që një ditë para grevës ta shkarkojnë. Mbrëmë në mbledhjen e qeverisë është shkarkuar”, ka thënë ai në Frontal.

“Ne kemi qenë tre vllezër, dy kemi studiuar jashtë, babën tim e kanë qit prej punës serbët në vitet e 90’ta dhe atëherë me mund e me gjak me nënën rrobaqepëse na ka shkolluar të treve. Një është dëshmor. Luli që e kanë shkarkuar është luftëtarë i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Kjo është e rëndë për një familje, aq më pak për një ish-luftëtar, inxhinier i treguar e i suksesshmë”, ka shtuar ai.

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e fundit ka shkarkuar Lulzim Sylën si Kryeinspektor i Tregut ani pse gjatë këtij viti të njëjtit i’u zgjat mandati për katër vite.

Ky vendim është marrë duke shfuqizuar Vendimin 06/67 të datës 26 shkurt 2021.

Ish-kryesinpektori, në një prononcim për lajmi.net ka thënë se nuk ka marrë asnjë arsyetim nga qeveria për shkarkimin e tij, derisa ka paralajmëruar se do të ndjekë rrugët ligjore.

“Absolutisht nuk e kam marrë asnjë arsyetim, në media u informova, por megjithatë do t’i ndjekë rrugët ligjore sa i përket kësaj çështjeje”, ka deklaruar ai.

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, në krye me Blerim Sylën, kanë protestuar një ditë përpara këtij vendimi për miratimin e Ligjit të Pagave. Ky i fundit nuk është futur në buxhetin e votuar për vitin 2022 përgjatë ditës së djeshme në Kuvend.

Pakënaqësitë e FSSHK-së janë shprehur edhe me anë të grevave, të cilët kanë paralajmëruar edhe “Grevën e Zagrebit”, konkretisht trajtimin vetëm të rasteve emergjente në institucionet publike shëndetësore. /Lajmi.net/