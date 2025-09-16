Suspendimi i katër policëve, Ramadani: I panevojshëm, ka indikacion të presionit puro politik – Urdhëruesit kanë abuzuar autoritetin
Burim Ramadani, ekspert i sigurisë dhe ish shef i AKI-së ka reaguar në lidhje me raportimet për suspendimin e 4 policëve të Njësisë Speciale, e që dyshohet se janë suspenduar pasi kanë bërë shaka me kryetarin e Kuvendit Dimal Bashën.
Ramadani në lidhje me këtë suspendim ka thënë se ka qenë i panevojshëm dhe ka indikacion të presionit puro politik, shkruan lajmi.net.
“Hapja e një procedure disiplinore, në rastin e komunikimit të shkurtër ndër-kolegial në grup të viber, as nuk është dashur të ndodh. E në rastin e tashëm, suspendimi për shkak të procedurës disiplinore hiq e më hiq. Kjo ka indikacione të presionit të plotë politik ndaj policëve”, ka shkruar Ramadani.
Ai ka thënë se urdhëruesit e suspendimit të 4 policëve është e mundur që e kanë abuzuar autoritetin dhe kanë bërë shkelje penale, për çka ka thënë se duhet të hetohen nga IPK.
“Urdhëri joligjor nuk duhet zbatuar! Oficerët e zyrtarët policorë e dinë mirë këtë!”, ka shtuar Ramadani. /Lajmi.net/
