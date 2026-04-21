Supremja: M.P dhe Zh.Z të akuzuar për krime lufte mbesin në paraburgim

21/04/2026 17:06

Gjykata Supreme e Kosovës ka refuzuar si të pabazuara kërkesat për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitura nga mbrojtja e të pandehurve M.P. dhe Zh.Z., të akuzuar për krime lufte kundër popullatës civile.

Në aktgjykim, Kolegji i Gjykatës Supreme ka shqyrtuar ankesat ndaj vendimeve të Gjykatës Themelore në Prishtinë dhe Gjykatës së Apelit, të cilat kishin lidhje me vazhdimin e paraburgimit ndaj të pandehurve të akuzuar për veprën penale në bashkëkryerje “Krime lufte kundër popullatës civile”, sipas ligjit penal në fuqi në kohën e kryerjes së veprës, aktualisht e inkriminuar si “Krim kundër njerëzimit” sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas gjykatës, ekziston dyshim i bazuar se të akuzuarit kanë kryer veprën penale për të cilën ngarkohen, duke përmbushur kështu kushtet ligjore për vazhdimin e masës së paraburgimit.

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar se ekziston rrezik i arratisjes nëse të pandehurit do të mbroheshin në liri, duke marrë parasysh peshën e veprës penale, dënimet e mundshme dhe faktin se ata janë shtetas të Serbisë dhe posedojnë dokumente udhëtimi që mundësojnë lëvizjen jashtë vendit.

“Në këto rrethana, masa e paraburgimit konsiderohet e nevojshme për sigurimin e prezencës së tyre dhe zhvillimin e rregullt të procedurës penale”, konsideron gjykata.

Në vendim theksohet se gjykatat më të ulëta kanë dhënë arsye të mjaftueshme ligjore dhe nuk janë konstatuar shkelje esenciale të procedurës penale, ndërsa masat alternative ndaj paraburgimit janë vlerësuar si të pamjaftueshme në këtë rast.

Artikuj të ngjashëm

April 21, 2026

Musliu-Shoshi: LVV nuk e ka problem me vjedhë, por të zihet duke vjedhur

April 21, 2026

“Të shthurur” – Ismaili i reagon ashpër Ahmetit të VV-së: Ti...

April 21, 2026

Bashkëpunimi SHBA-Policia e Kosovës: Përmbyllet trajnimi për incidente kritike...

April 20, 2026

BE zgjeron sanksionet ndaj Iranit

April 20, 2026

Trump: Izraeli nuk më bindi të hyja në luftë me Iranin

April 19, 2026

Media shtetërore: Teherani nuk ka plane për momentin për të marrë...

Lajme të fundit

Musliu-Shoshi: LVV nuk e ka problem me vjedhë, por të zihet duke vjedhur

“Të shthurur” – Ismaili i reagon ashpër Ahmetit...

Bashkëpunimi SHBA-Policia e Kosovës: Përmbyllet trajnimi për incidente...

Eskalon gjuha politike – deputeti Fatos Geci i...