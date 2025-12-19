Superkupa e Italisë: Bologna–Inter, gjithçka gati për gjysmëfinalen në Riad

Aksioni i Superkupës së Italisë vazhdon të premten në Arabinë Saudite me gjysmëfinalen e dytë, ku Bologna përballet me Interin. Ndeshja luhet më 19 dhjetor, në orën 22:00 lokale (20:00 CET), në King Saud University Stadium në Riad, stadium me kapacitet mbi 26 mijë vende dhe shtëpia aktuale e Al-Nassr. Ky është edicioni i dytë…

Sport

19/12/2025 08:58

Aksioni i Superkupës së Italisë vazhdon të premten në Arabinë Saudite me gjysmëfinalen e dytë, ku Bologna përballet me Interin.

Ndeshja luhet më 19 dhjetor, në orën 22:00 lokale (20:00 CET), në King Saud University Stadium në Riad, stadium me kapacitet mbi 26 mijë vende dhe shtëpia aktuale e Al-Nassr.

Ky është edicioni i dytë me formatin e ri me katër skuadra, i prezantuar në vitin 2023. Bologna siguroi pjesëmarrjen pas triumfit në Coppa Italia në maj, falë golit vendimtar të Dan Ndoye ndaj Milanit, ndërsa Interi është në Arabinë Saudite si nënkampion i Serie A.

Lojtarë për t’u ndjekur

Federico Bernardeschi (Bologna): 31-vjeçari kërkon të rikthejë formën më të mirë. Ka shkëlqyer në Europa League me tre gola dhe synon të fitojë më shumë minuta edhe në kampionat.

Piotr Zielinski (Inter): Me mungesën e Hakan Çalhanoğlu, polaku pritet të udhëheqë mesfushën. Goli spektakolar ndaj Veronës në nëntor dëshmon cilësinë e tij.

Trajnerët

Vincenzo Italiano (Bologna): Pas suksesit me Fiorentinën, fitoi trofe që në sezonin e parë me Bolognën. Ekipi mban vendin e gjashtë në Serie A.

Cristian Chivu (Inter): Në krye pas largimit të Inzaghit, Interi i tij kryeson Serie A dhe po ecën mirë edhe në Champions League.

Formacionet e mundshme

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez.

Një përballje intriguese pritet në Riad, me të dyja skuadrat që synojnë finalen e Superkupës.

