Superkupa e Italisë: Bologna–Inter, gjithçka gati për gjysmëfinalen në Riad
Aksioni i Superkupës së Italisë vazhdon të premten në Arabinë Saudite me gjysmëfinalen e dytë, ku Bologna përballet me Interin. Ndeshja luhet më 19 dhjetor, në orën 22:00 lokale (20:00 CET), në King Saud University Stadium në Riad, stadium me kapacitet mbi 26 mijë vende dhe shtëpia aktuale e Al-Nassr. Ky është edicioni i dytë…
Sport
Aksioni i Superkupës së Italisë vazhdon të premten në Arabinë Saudite me gjysmëfinalen e dytë, ku Bologna përballet me Interin.
Ndeshja luhet më 19 dhjetor, në orën 22:00 lokale (20:00 CET), në King Saud University Stadium në Riad, stadium me kapacitet mbi 26 mijë vende dhe shtëpia aktuale e Al-Nassr.
Ky është edicioni i dytë me formatin e ri me katër skuadra, i prezantuar në vitin 2023. Bologna siguroi pjesëmarrjen pas triumfit në Coppa Italia në maj, falë golit vendimtar të Dan Ndoye ndaj Milanit, ndërsa Interi është në Arabinë Saudite si nënkampion i Serie A.
Lojtarë për t’u ndjekur
Federico Bernardeschi (Bologna): 31-vjeçari kërkon të rikthejë formën më të mirë. Ka shkëlqyer në Europa League me tre gola dhe synon të fitojë më shumë minuta edhe në kampionat.
Piotr Zielinski (Inter): Me mungesën e Hakan Çalhanoğlu, polaku pritet të udhëheqë mesfushën. Goli spektakolar ndaj Veronës në nëntor dëshmon cilësinë e tij.
Trajnerët
Vincenzo Italiano (Bologna): Pas suksesit me Fiorentinën, fitoi trofe që në sezonin e parë me Bolognën. Ekipi mban vendin e gjashtë në Serie A.
Cristian Chivu (Inter): Në krye pas largimit të Inzaghit, Interi i tij kryeson Serie A dhe po ecën mirë edhe në Champions League.
Formacionet e mundshme
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez.
Një përballje intriguese pritet në Riad, me të dyja skuadrat që synojnë finalen e Superkupës.