Vera e vitit 2020 do të jetë jashtëzakonisht tërheqëse për tifozët e sportit.

Euro 2020, Lojërat Olimpike të Tokios janë evenimetet kryesore që nuk duhen humbur këtë vit.

Me gjithë këto, interesant për t’u ndjekur do të jetë edhe tregu i transferimeve, ku një numër i madh i futbollistëve të njohur do të mbesin pa kontrata.

Mario Gotze, Edinson Cavani, Christian Eriksen, janë vetëm disa prej tyre.

Aq shumë ka lojtarë të mirë që janë në përfundim të kontratave, sa që vendosja e tyre në pozita të caktuara, formon një supe formacion./Lajmi.net/