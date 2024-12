Sulmi në Ibër-Lepenc, Ambasadori Hargreaves viziton ushtarët britanikë që patrulluan në veri: Kryesit të japin llogari

Hargreaves ka thënë se Mbretëria e Bashkuar qëndron pranë Kosovës në përpjekjet për t’u siguruar që infrastruktura kritike të jetë e mbrojtur dhe që kryesit e sulmit në kanalin e Ibër Lepencit të japin llogari.

“Mbretëria e Bashkuar qëndron pranë Kosovës në përpjekjet për t’u siguruar që infrastruktura kritike të jetë e mbrojtur dhe që kryesit të sillen para drejtësisë. Vizitova sot ushtarët e Mbretërisë së Bashkuar që kanë qenë duke patrulluar në në veri të Kosovës si pjesë e Forcës së NATO-s në Kosovë – në përpjekjet e vazhdueshme për të mbështetur mandatin e KFOR-it për një mjedis të qetë dhe të sigurt në të gjithë Kosovën”, ka shkruar Hargreaves.

Për këtë sulm, Presidentja Vjosa Osmani dhe Kryeministri Albin Kurti kanë akuzuar Serbinë.

The UK stands by 🇽🇰’s efforts to ensure that critical infrastructure is protected and that the perpetrators are brought to account.

1/2 pic.twitter.com/qQ8yZ0huri

— Jonathan Hargreaves (@jonhargreaves67) December 6, 2024