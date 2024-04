Stoltenberg thotë se ka zhvilluar bisedime me liderin hungarez Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s ka thënë se ka folur me kryeministrin e Hungarisë mbi shqetësimet e këtij të fundit për rolin e aleancës ushtarake në Ukrainë. Udhëheqësi hungarez, Viktor Orban, ka qenë një gjemb në krahun e Ukrainës, duke u përpjekur vazhdimisht të bllokojë ndihmën dhe të mbajë lidhje të ngushta me Rusinë. Duke…