Elshani për rastin e Jablanoviqit: Policia po merret me rastin, deri më tani s’ka të arrestuar Zëvendësdrejtori i policisë në Mitrovicën e Veriut, Veton Elshani, ka folur lidhur me atentatin ndaj Marko Jabllanoviqit [vëllau i Aleksandar Jabllanoviq], anëtarit të partisë “Për liri të drejtësisë dhe mbijetesë”. Në një linjë direkte në emisionin “Five” në RTV Dukagjini, Elshani thotë se deri më tani lidhur me këtë rast nuk ka ndonjë të arrestuar,…