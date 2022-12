Stoltenberg në fjalimin përmbyllës të vitit përmend Kosovën dhe çon mesazh për Moskën: NATO është këtu

Me këtë rast, Stoltenberg ka përmendur ndër të tjerash edhe aktivitetet e kësaj aleance në territorin e Kosovës, ku siç tha ai është çelësi për sigurinë në Ballkanin Perëndimor.

Stoltenberg deklaroi se viti 2022 ishte vit si asnjë tjetër, ndërsa ndahet mirënjohës edhe ndaj veteranëve të NATO-s, për shërbimin e tyre dhe mbajtjen të sigurt të 30 kombeve, transmeton lajmi.net.

”Përshëndetje për të gjithë anëtarët e shërbimit tonë. Ky vit ka qenë një vit si asnjë tjetër. Lufta e ilegale e agresionit të Rusisë në Ukrainë e ka bërë botën tonë më të rrezikshme. Përballë krizës më të madhe të sigurisë në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore, NATO është përgjigjur me forcë dhe unitet. Brenda disa orësh nga pushtimi, ne aktivizuam planet tona të mbrojtjes. Tani kemi mbi 40,000 trupa nën komandën e NATO-s në pjesën lindore të Aleancës. Mbështetur nga aftësi të konsiderueshme në ajër dhe në det. Ne kemi dyfishuar numrin e grupeve tona luftarake, nga katër në tetë. Dhe ne do të vazhdojmë të forcojmë parandalimin dhe mbrojtjen tonë. Ajo që bëni ju, forcat tona të armatosura, u dërgon një mesazh të qartë Moskës dhe kujtdo që do të na sfidonte: NATO është këtu. Ne do të ruajmë dhe mbrojmë çdo pëllëmbë të territorit tonë. Këtë vit, kam pasur privilegjin të takoj shumë prej jush. Ushtrimi në Norvegji. Mbrojtja e qiellit nga Komanda Ajrore Ramstein. Duke shërbyer në bordin e USS aeroplanmbajtëseses George H.Ë. Bush. Në dislokimet tona nga Baltiku në Detin e Zi. Ose trajnimi i forcave ukrainase në Mbretërinë e Bashkuar”,tha Stoltenberg.

“E kam parë sa profesionistë, të përkushtuar jeni. Kështu që unë shkova për të shfrytëzuar rastin për t’ju falënderuar personalisht të gjithëve. Kudo që të jeni të vendosur. Nga Atlantiku Verior në Mesdhe. Ruajtja e një mjedisi të sigurt dhe sigurinë në Kosovë, e cila është kyçe për stabilitetin e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ose të ndihma e forcave të sigurisë në Irak për të siguruar që ISIS të mos kthehet. Ju luani një rol thelbësor për sigurinë tonë”,shtoi ai.

Stoltenberg tha gjithashtu se “aleatët e NATO-s po investojnë më shumë në mbrojtje. Mbështetja e forcave tona të armatosura e bën Aleancën tonë më të fortë dhe të gjithë njerëzit tanë më të sigurt. Kështu që ju falënderoj shumë për shërbimin tuaj. Dhe ju uroj juve dhe familjeve tuaja pushime të qeta dhe një Vit të Ri të lumtur!”./Lajmi.net/

2022 was a year like no other. My deepest thanks go to #NATO troops and veterans for their service, and for keeping our 30 nations safe. Wishing you all happy holidays and best wishes for the new year. pic.twitter.com/A9KEr8LJq5

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 21, 2022