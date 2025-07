Stigma dhe mungesa e trajtimit: Sfida e personave me çrregullime mendore në Kosovë Në Kosovë, personat me çrregullime mendore përballen jo vetëm me mungesën e trajtimit të qëndrueshëm, por edhe me stigmatizim të thellë nga familja dhe shoqëria. Qendrat për Shëndet Mendor dhe Shtëpitë për Integrim në Ferizaj e Gjilan janë ndër institucionet e pakta që ofrojnë përkujdesje, por përballen me mungesë stafi, kapacitete të kufizuara dhe pamundësi…