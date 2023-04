Spektakël në “Emirates”, Arsenali fiton një pikë të madhe ndaj Southampton

Skuadra e Arsenalit ka barazuar 3 me 3 ndaj Southamptonit në ndeshjen e vlefshme për javën e 32-të në Premier League.

Qysh në sekondën e 28′ u shënua një gol, dhe ishin mysafirët që me anë të Alcarez treguan se kanë udhëtuar në “Emirates” për befasi, shkruan Lajmi.net

Edhe dy gola tjerë u shënuan në pjesën e parë. Fillimisht ishte Theo Walcott që shënoi për 0 me 2 dhe më pas për 1 me 2 shënoi Gabriel Martinelli.

Në pjesën e dytë ishte më spektakolare, ku u shënuan edhe tre gola tjerë.

Ishin mysafirët që me anë të Caleta-Car shënuan për 1 me 3, dhe më pas skuadra e Arsenalit me dy gola të shpejtë barazuan shifrat në 3 me 3.

Golat në fund i shënuan: Odegaard dhe Saka.

Tani skuadra e Arsenalit shkon në kuotën e 75 pikëve, pesë më shumë se pozita e dytë, Manchester City (70) që ka dy ndeshje më pak./Lajmi.net/