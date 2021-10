Sot mblidhen pesë komisione parlamentare

Në Kuvendin e Kosovës, këtë të mërkurë do të mblidhen pese komisione parlamentare.

Komisonet që do të mblidhen dhe do të diskutojnë për pika të ndryshme janë: Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere, Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur, Viktimat e Dhunës Seksuale të Luftës dhe Peticione, Komisioni për Bujqësi, Pylltari, zhvillim Rural, Mjedis e planifikim hapësinor dhe Infrastrukturë si dhe Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur, Viktimat e Dhunës Seksuale të Luftës dhe Peticione.

Rendet e plota të ditës:

Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjes së datës:22.09.2021 dhe 28.09.2021;

3. Zbatimi i Rezolutes së Kuvendit të Kosovës lidhur me luftën kundër kancerit të gjirit;

4. Të ndryshme.

Vendi: N303

Koha: 09:30

Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-061 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, e Përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime për Financimin e Projektit “ Reagimi I Kosovës ndaj Pandemisë COVID-19 për NVM-të”;

3. Vazhdim – Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2020;

4. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i Fondit të Kursimeve Pensionale për vitin 2020;

5. Shqyrtimi i Kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale për miratimin e taksave vjetore për vitin 2021;

6. Votimi i raportit Vjetor Financiar i Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për vitin 2020;

7. Të ndryshme.

Vendi: C203

Koha: 10:00

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur, Viktimat e Dhunës Seksuale të Luftës dhe Peticione

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbaleve tё mbledhjeve tё mbajtua me dt. 24 shtator dhe 7 tetor 2021.

3. Takim në Komision, të ftuar:

– Shoqata e Familjeve tё Heronjve dhe Dëshmorëve tё Kombit (ShFHDK). Temë diskutimi – Zgjidhja e statusit tё veprimtarëve invalidë/tё plagosur para luftës çlirimtare nё Kosovё.

4. Shqyrtimi i Peticioneve;

5. Të ndryshme.

Vendi: N302

Koha: 12:00

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, zhvillim Rural, Mjedis e planifikim hapësinor dhe Infrastrukturë

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar më 21.9.2021,

3. Shqyrtimi i Raportit vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2020,

4. Gjendja e projektligjeve në procedurë të Komisionit,

5. Të ndryshme

Vendi: N303

Koha: 13:00

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur, Viktimat e Dhunës Seksuale të Luftës dhe Peticione

Takim me Drejtorin Rajonal të Save the Children për rajonin e Lindjes së Mesme dhe Evropës Lindore dhe me Zyrën për Qeverisje të Mirë (ZQM).

Qëllimi i këtij takimi është që të prezantojmë partneritetin mes Komisionit Parlamentar, Zyrës për Qeverisje të Mirë dhe Save the Children, përgjatë hartimit të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës dhe implementimit të tij, si dhe të diskutojmë mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen.

Vendi: N10

Koha: 13:15