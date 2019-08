Sot luhet finalja e Superkupës së Francës – PSG synon hakmarrjen ndaj Rennes

Finalja e Superkupës së Francës do të luhet sot, ndërmjet Paris Saint Germain dhe Rennes.

Paris Saint Germain dhe Rennes do të kontestojnë Superkupën e Francës, në ndeshjen që do të luhet me fillim nga ora 13:30, shkruan lajmi.net.

PSG, si kampionët në fuqi të Ligue 1, do të synojnë që të nisin edicionin e ri me një trofe.

Rennes në anën tjetër, ashtu siç bëri në garat e Kupës në edicionin e kaluar, do të synojë që edhe në këtë finale të befasojnë parisienët.

Kjo finale do të luhet në ‘Shenzhen Universiade Sports Centre’, me Benoit Basiten që do të ndajë drejtësinë e takimit. /Lajmi.net/