Sot hapet ambasada e Kosovës në Bogota të Kolumbisë, e përuron Osmani

Këtë e ka bërë të ditur ministrja e Punëve të Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, e cila hapjen e ambasadës e quajti hap historik.

“Ky moment historik i radhës mbështet strategjinë tonë për të zgjeruar praninë globale të Kosovës”, ka shkruar Gërvalla.

“Sot, një hap historik në Bogota, Kolumbi. Kosova po hap ambasadën e saj në një vend tjetër të rëndësishëm në Amerikën e Jugut. Ajo do të përurohet nga presidentja Vjosa Osmani-Sadriu. Ky moment historik i radhës mbështet strategjinë tonë për të zgjeruar praninë globale të Kosovës”, ka shkruar ministrja në rrjetin social “X”. /Lajmi.net/

Today, a historic step in Bogotá, 🇨🇴 Colombia. 🇽🇰 Kosova is opening its embassy in another important country in South America. It will be inaugurated by 🇽🇰 President Vjosa Osmani-Sadriu. This next milestone underpins our strategy to expand Kosova’s global presence. pic.twitter.com/xMXeVqCYU9

